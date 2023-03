Dopo 37 anni nell'Arma, il comandante della stazione carabinieri di Scerni Graziani va in pensione

Sabato 25 marzo, nel comando legione carabinieri di Chieti, dopo 37 anni nell’Arma dei carabinieri, il luogotenente carica speciale Donato Graziani, comandante della stazione carabinieri di Scerni, ha lasciato il servizio attivo alle armi ed è stato collocato in congedo per limiti di età. Il giorno prima, nella caserma Cicchini di Atessa, il caloroso e commosso saluto dei colleghi e del comandante di compagnia, capitano Alfonso Venturi.

Classe 1963, aruolatosi nell’Arma nel luglio 1986, ha avuto una lunga esperienza in Sicilia, nelle province di Caltanissetta e Catania in un territorio ad alto indice di criminalità organizzata e in uno dei periodi storicamente più delicati. Nel 1994 gli viene conferito un encomio per l’arresto di tre pericolosi pregiudicati che avevano appena consumato una rapina a mano armata a un ufficio postale. Nel 1996 viene trasferito nelle Marche, prima al nucleo operativo e radiomobile di Jesi e poi, quale comandante, alla stazione carabinieri di Offagna. Nel 2004 il rientro in Abruzzo, prima a Casalbordino e poi dal 2009 a Scerni, quale comandante della locale stazione carabinieri. Nel 2021 è stato insignito della medaglia Mauriziana per 10 lustri di carriera militare.

"È stato un militare inappuntabile a cui va il mio personale ringraziamento in quanto è stato un validissimo collaboratore. Sempre dedito al servizio istituzionale, con instancabile passione e disinteressata motivazione al lavoro, ha saputo interpretare al meglio con esemplare abnegazione e spirito di sacrificio tutti gli incarichi ai quali è stato chiamato, incarnando al meglio la figura del maresciallo Comandante di Stazione, rappresentando un validissimo e preziosissimo punto di riferimento, tanto per i colleghi quanto per le comunità cittadine dove ha prestato servizio, riscuotendo apprezzamento e stima.”