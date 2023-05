Lutto a Chieti per la scomparsa del pediatra Natale: "Addio supereroe col camice bianco"

Profondo cordoglio a Chieti per la morte del dottor Lucio Natale. Il pediatra si è spento ieri (sabato 13 maggio) all'età di 73 anni: la notizia della sua scomparsa ha destato viva commozione e tanti ricordi. In quarant'anni di servizio il pediatra Natale ha curato intere generazioni di bambini in città, conoscendo ed entrando nel cuore di centinaia di famiglie.

Ecco perchè, nel ricordarlo, su Facebook in tanti in queste ore stanno usando le stesse parole: "Se ne va un dottore dal cuore d'oro, un super eroe col camice bianco".

Da qualche anno in pensione, il dottor Natale era considerato da tanti un punto di riferimento.

Lascia la moglie Leda, i figli Marco e Francesca, i nipoti.

I funerali si svolgeranno domani, lunedì 15 maggio, alle ore 16 nella chiesa di San Francesco da Paola.