Guardiagrele dice addio a Luciano Borsari: il fotografo delle emozioni si è spento a 67 anni

Se ne è andato a 67 anni il fotoreporter Luciano Borsari, che viveva a San Diego ma aveva trascorso la sua infanzia a Guardiagrele, paese della madre, dove vive il fratello Corrado.

Proprio mentre rientrava dopo una visita di qualche giorno a Guardiagrele, il fotografo avrebbe avuto un malore prima di salire su un aereo che lo avrebbe riportato oltreoceano. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato profonda commozione a Guardiagrele, dove in tanti lo conoscono.

Borsari era nato in Venezuela da padre emiliano e madre abruzzese, Velia Scogna, originaria di Guardiagrele ed era sposato con Adriane Veiga, manager brasiliana della United Airlines.

Da ragazzo più volte aveva attraversato l’Atlantico per vivere nella città ai piedi della Maiella e a Caracas.

Dopo una laurea in Economia e Commercio a San Diego e la vincita di un concorso alle Nazioni Unite, Borsari iniziò a collaborare come fotografo per importanti agenzie di stampa. Con la sua inseparabile Canon D30 ha immortalato capi di stato, campioni sportivi, artisti di fama mondiale. Tra i suoi lavori fotografici c’era anche tanto Abruzzo: un reportage sulla visita a Chieti del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, la festa del peperoncino di Filetto, un servizio dopo il sisma che nel 2009 distrusse L’Aquila.

Nel 2007 Borsari ricevette il premio "Guerriero di Capestrano" e nel 2014 il “Premio Dean Martin”, per il suo grande contributo di abruzzese nel mondo.