Interviene in una lite tra fidanzati e viene colpito in testa con una mazza da baseball

Interviene in una lite tra fidanzati e viene colpito con una mazza da baseball. Aggressione oggi pomeriggio, a Lanciano, ai danni di un 40enne di Casoli.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio nelle vicinanze del palazzetto dello sport, dove una coppia stava litigando animatamente in strada. L'atteggiamento particolarmente aggressivo dell'uomo, nei confronti della compagna, non è passato inosservato.

Così l'automobilista è intervenuto per sedare la lite e difendere la donna in difficoltà. Con in mano una mazza da baseball presa dall'auto, il 40enne si è avvicinato alla coppia, ma sarebbe stato disarmato dall'uomo e poi colpito alla testa e al volto.

L'aggressore è poi fuggito. Il 40enne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, mentre la polizia dava la caccia al fuggitivo. Il presunto aggressore è stato infine rintracciato e denunciato a piede libero per lesioni aggravate.