Addio Leontino Di Meo, artista naïf della Val Pescara

Si è spento all’età di 90 anni, nella sua abitazione a San Giovanni Teatino, Leontino Di Meo noto come il “naïf per l’Abruzzo”. Pittore di fama internazionale, grazie al suo talento, fu insignito della medaglia d’oro nel 1975, negli anni ha collezionato premi e riconoscimenti importanti in tutto il mondo.

Inserito nel 7° volume "Arte italiana per il mondo" ltalian Art in the world, e su Arte Italiana Contemporanea, la sua era una “pittura gentile e personale”, i suoi quadri erano ispirati nella maggior parte da figure e soggetti della vita quotidiana.

L’annuncio della sua morte, che risale a ieri, arriva dal suo studio in viale Amendola a Sambuceto: “La famiglia perde un papà e un marito esemplare, mentre l’Abruzzo perde un artista che ha portato le 'tradizioni abruzzesi' in tutto il mondo”.

Di Meo lascia la moglie Lina, i figli Danilo e Valenzia, il genero e i nipoti.

I funerali si terranno domani, venerdì 25 novembre, alle 10 nella chiesa di San Rocco a Sambuceto.