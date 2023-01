Latitante rintracciato e arrestato a Lanciano: deve scontare una condanna a 6 anni

Un latitante 55enne, originario delle Marche e noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato e arrestato dalla Squadra mobile di Ancona a Lanciano, dove si stava nascondendo dopo essere rientrato dall'Albania. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Villa Stanazzo.

Deve scontare una condanna a 6 anni per reati contro la persona risalenti al 2018. Ma il 55enne è già noto alle forze di polizia perché avrebbe fatto fatto parte, in passato, di una holding criminale specializzata in truffe commerciali, falsificazione di atti e riciclaggio. Reati commessi tra il 2013 e il 2016 nei territori di Marche, Abruzzo e altre regioni, in particolare Emilia Romagna e Lombardia.

All'epoca dei fatti il ricercato avrebbe fatto parte di uno strutturato sodalizio criminale che acquisiva derrate alimentari in maniera fraudolenta per poi riciclarle nella grande distribuzione. A tutti gli indagati è stata già inflitta in primo grado la condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe a danno di aziende sia italiane sia estere operanti nel settore alimentare, di prodotti ittici congelati e dell'informatica.

Le operazioni sono state condotte tramite intercettazioni telefoniche ed ambientali, appostamenti e controlli in diverse regioni italiane, coadiuvate da decine di denunce presentate dalle parti lese e da testimonianze che che hanno permesso di effettuare numerosi arresti in flagranza e sequestri. Lo stesso latitante è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia di Lanciano per il possesso di documenti di identificazioni falsi: oltre al documento di identità italiana, ne aveva altri rilasciati dalle autorità di un diverso Paese comunitario.