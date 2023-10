Lanciano in lutto per l'improvvisa scomparsa dell'ex consigliere comunale Gargarella

É scomparso all'età di 67 anni Roberto Gargarella, ex consigliere comunale di Lanciano, dove aveva lavorato a lungo alla Sasi. Attualmente era in pensione.

Gargarella, che era nato in Argentina e viveva nel quartiere Santa Rita, solo poche settimane fa aveva perso la sorella Elena. Lascia la moglie Anna e tre figli. Dopo un malore, era stato ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, dove i sanitari hanno fatto di tutto per cercare di salvargli la vita.

Consigliere comunale fino al 2021, prima nell'Udc, nel 2019 era passato a Fratelli d'Italia, partito con cui si era candidato alle ultime elezioni, ma non era stato eletto.

La sua morte inaspettata ha sconvolto non solo la comunità politica frentana e abruzzese, ma anche i molti che lo conoscevano per il suo impegno come pittore e per lo spirito con cui si metteva a disposizione di chi avesse bisogno di aiuto. In particolare, gli stava molto a cuore il suo quartiere.

"Con viva commozione ho appreso della improvvisa scomparsa di Roberto Gargarella, un amico e una persona di rare qualità umane, andato via troppo presto. Ci mancheranno molto la sua travolgente simpatia, la sua disponibilità, l'Argentina, che amava raccontare con passione. E non si può certo dimenticare il suo impegno politico nell'Udc e nel consiglio comunale di Lanciano, interpretato con grande passione a servizio della comunità. Buon viaggio Roberto, sarai sempre nel mio cuore e di tutti gli amici dell'Udc", sono le parole pronunciate dal sindaco di Fossacesia e segretario regionale dell' Udc Abruzzo, Enrico Di Giuseppantonio.

Da Fratelli d'Italia Chieti, "un pensiero affettuoso per l'amico Roberto Gargarella, volato in cielo stamattina. Era un nostro militante, consigliere comunale e dirigente a Lanciano fino a poco tempo fa. Un abbraccio alla famiglia da parte della comunità di Fratelli d'Italia".