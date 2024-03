Ladri in trasferta in Friuli dalla provincia di Chieti con l'auto a noleggio: denunciati

Sono partiti dall'Abruzzo con una vettura a noleggio intestata a un cittadino straniero senza fissa dimora in Italia e avrebbero rubato profumi per 1.300 euro in un supermercato Conad di Aviano, un piccolo comune del Friuli Venezia Giulia.

Si tratta di tre persone, tutte di nazionalità romena, rintracciate e denunciate in provincia di Chieti.

Come scrive PordenoneToday, i carabinieri sono riusciti a trovare la banda di ladri, composta da due donne di 48 e 23 anni e da un uomo di 24 anni, dopo un'articolata indagine coadiuvata dalla visione delle telecamere di sorveglianza del supermercato.

La perquisizione è stata eseguita nella momentanea dimora dei tre in provincia di Chieti, con l’ausilio dei carabinieri del posto: non ha consentito il recupero della refurtiva ma la certa identificazione dei tre autori del furto.

Il furto risale a febbraio e secondo i carabinieri ci sarebbe anche un quarto complice, per la ricerca del quale le indagini sono in corso. I responsabili sono stati denunciati in stato di libertà, nei loro confronti è stata avviata l’istruttoria per la proposta della misura del divieto di ritorno nel Comune di Aviano per 4 anni.