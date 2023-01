Ladri in una ditta di surgelati a Frisa: ritrovati in Puglia autocarro e merce rubati

Rubano autocarro e carico di merce dal piazzale di un'azienda che opera nel settore della distribuzione alimentare, ma a distanza di qualche ora la refurtiva viene individuata e recuperata.

Finale amaro per la banda di ladri che, tre notti fa a Frisa, ha assaltato l'azienda Di Battista Food in via Colle della Fonte.

Ad agire nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, come mostrano le immagini della videosorveglianza, sarebbero stati in sei, con i volti coperti da passamontagna e cappucci. I banditi sono rimasti nel piazzale dell'azienda, che commercializza prodotti alimentari congelati e surgelati. Hanno svuotato il contenuto di sei furgoni frigo, facendo saltare le cerniere delle portiere, e lo hanno caricato su un autocarro, con il quale sono fuggiti.

È suonato anche il sistema d'allarme dell'azienda, ma i titolari dalle telecamere non hanno notato nulla di strano e hanno pensato a un falso allarme. La scoperta del furto è avvenuta venerdì mattina, alle 6, quando i furgoni dovevano uscire per le consegne. L'accaduto è stato denunciato ai carabinieri.

Grazie al satellitare a bordo, è stato possibile localizzare l'autocarro in Puglia, a Barletta. Qui lo hanno ritrovato i militari, che hanno scoperto anche un magazzino utilizzato dai banditi per scaricare parte della merce. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.