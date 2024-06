Nuovo infortunio sul lavoro alla Stellantis: Usb proclama uno sciopero

Uno sciopero immediato è stato proclamato dall'Usb alla Stellantis di Atessa dopo che questa mattina si è verificato un infortunio sul lavoro. L'incidente è avvenuto sul primo turno lavorativo alla Ute 5 montaggio: il lavoratore, trasportato in ospedale, rischierebbe l’amputazione di parte di un dito.

"Sulla postazione carico motore - precisa l'Unione sindacale di base di Abruzzo e Molise - si erano già verificate situazioni di mancato infortunio ed in particolar modo da quando è andato in produzione la nuova motorizzazione che è più ingombrante della precedente. Il lavoratore infortunato, alcune settimane fa, aveva anche segnalato alcune criticità sia all’azienda che a tutta la Rls, richiesto informazioni sui rischi della postazione senza avere risposte, anche perché posizionato nella stessa senza che il medico competente gli rilasciasse certificazione di idoneità alla mansione. Da precisare che la postazione ha un foglio di saturazione di lavoro con un tempo di dissaturazione vicino allo 0% del tempo totale previsto e dovendo il lavoratore manovrare un paranco con il motore agganciato non vi è tolleranza nello svolgere le operazioni se non l’esiguo tempo di fattore riposo previsto dalla metrica applicata (Ergo Uas). A rendere ancora più preoccupante la situazione vi è il fatto che il paranco era rotto, cosa che accade spesso, e l’utilizzo del paranco sostitutivo, comunemente chiamato di Backup, non funziona in maniera ottimale rendendo l’esecuzione del posizionamento del motore sulla linea una operazione non agevole".

A seguito dell'infortunio odierno, la Rsa Usb Stellantis Atessa ha indetto sciopero di un’ora su tutti i turni della giornata nell’officina montaggio.

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp

"Da tempo richiediamo investimenti e manutenzioni preventive sulla sicurezza ma a quanto pare non viene fatto abbastanza. I ritmi e carichi di lavoro, per i quali portiamo avanti una rivendicazione da tempo insieme allo Slai Cobas, incidono fortemente anche su salute e sicurezza dei lavoratori".

Dal coordinamento Usb lavoro privato Chieti/Pescara concludono auspicando al lavoratore una pronta guarigione "e che finalmente anche le altre organizzazioni sindacali prendano atto che bisogna fare molto di più e che la Rls venga rinnovata attraverso votazione democratica, cosa che non accade da ben 9 anni. Ribadiamo che l’azienda deve intervenire con investimenti sugli impianti e aumentando l’attenzione sul tema sicurezza e salute".