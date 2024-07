Infortunio sulla ferrata per il Bivacco Bafile, spettacolare soccorso sul Gran Sasso [FOTO e VIDEO]

Un intervento di elisoccorso si è reso necessari nel pomeriggio di oggi 1 luglio sulla ferrata che conduce al Bivacco Bafile, sul Gran Sasso, per il recupero di un escursionista con un serio problema muscolare ad un arto inferiore, impossibilitato a rientrare autonomamente.

Il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo è stato sbarcato sul posto ed ha provveduto a stabilizzare rapidamente l’infortunato, per il successivo recupero mediante verricello.

"In casi come questi - spiegano dal Soccorso alpino - l’intervento di un equipe tecnico sanitaria specializzata, come quella presente a bordo del servizio di elisoccorso regionale, consente un adeguato trattamento dal punto di vista medico-sanitario dell’infortunato o pericolante".