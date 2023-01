Il vento fa crollare un albero a Vasto, colpito un suv in transito

Paura questa mattina a Vasto per il crollo di un albero sulla sede stradale. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.40 su via Istonia, dove una pianta di acacia è caduta finendo per colpire di striscio un suv in transito.

Per fortuna tanto spavento ma nessuna conseguenza per il conducente di un Peugeot 3008, che si è visto piombare addosso la pianta alta quasi dieci metri. Nemmeno il veicolo ha riportato grossi danni.

L'albero, da quanto si apprende, era stato già segnalato come a rischio in seguito al forte vento di questi giorni. Cresciuto su una scarpata a bordo strada, il terreno circostante aveva ceduto, non fungendo più da appoggio per la pianta. Ma non c'è stato il tempo di rimuovere l'albero, che stamattina è crollato malgrado la giornata di sole.

In via Istonia sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai del servizio manutenzione del Comune di Vasto. La strada è stata chiusa per permettere la rimozione di albero e detriti, sul posto la polizia municipale a regolare il traffico.