Tre vetture coinvolte in un incidente lungo la statale “Adriatica”: cinque persone ferite

Tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi (31 maggio) lungo la strada statale 16 “Adriatica” al km 493,800 in località Lago Dragoni, frazione di Torino di Sangro. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, cinque persone sono rimaste ferite tra cui un minorenne. Una di loro è stata trasferita in ospedale con l'eliambulanza.

Lungo la statale è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato per rendere possibili i soccorsi sanitari e i rilievi, volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità.

+++AGGIORNAMENTO ore 19,22: Anas informa che è stata riaperta regolarmente al traffico la Ss 16 “Adriatica” in entrambe le direzioni di marcia