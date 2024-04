Un incidente stradale è avvenuto nella mattinata di oggi 29 aprile in via per Popoli a Chieti,

A scontrarsi un'autovetture e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale e il 118.

Uno dei due conducenti a causa delle ferite è stato trasportato all'ospedale Ss Annunziata di Chieti.