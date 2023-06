Scontro tra due auto e un furgone, un morto e tre feriti sulla Trignina [FOTO]

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 8 giugno, sulla Ss 650 fondovalle Trignina, nel territorio di Lentella. L'incidente, le cui cause sono al vaglio degli inquirenti, si è verificato poco dopo le 16 e ha coinvolto tre veicoli, due auto ed un furgone, al chilometro 67,900, in direzione di Isernia.

Ha perso la vita un 30enne di Frosolone (Isernia) nello scontro fra la sua auto, una Opel Corsa, un pulmino Ducato per trasporto passeggeri, che procedeva in direzione di San Salvo, e una Jeep Renegade. Altre tre persone sono rimaste ferite, la più grave è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Pescara, le altre due in ambulanza nel presidio di Vasto.

Oltre ai sanitari del 118 di Abruzzo e Molise, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fresagrandinaria, i vigili del fuoco di Vasto e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La Trignina è stata provvisoriamente chiusa al traffico che è stato deviato sulle provinciali interne per consentire le operazioni di soccorso. Dopo le 19.15 la fondovalle è stata riaperta a senso unico alternato. La Trignina non è nuova a incidenti gravi, anche mortali.

Si tratta del secondo tragico incidente della giornata nel territorio della provincia di Chieti. La notte scorsa sull'A14, in territorio di Torino di Sangro, un camion si è schiantato contro un cantiere autostradale notturno: di un morto e otto feriti è stato il tragico bilancio.