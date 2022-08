Schianto sulla Trignina: la vittima è l'attrice Paola Cerimele, grave il compagno Lombardi

È l'attrice Paola Cerimele, 48 anni, di Agnone, la vittima del terribile schianto avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla Fondovalle Trigno. Lo scontro frontale tra una Fiat Panda e un'Audi è avvenuto alle 15.30 all'altezza del bivio tra San Giovanni Lipioni e Castelguidone.

L'attrice molisana viaggiava dal lato passeggero dell'auto condotta dal compagno (Raffaello Lombardi di San Marco in Lamis, come riferisce FoggiaToday), rimasto ferito. Insieme avevano fondato la Compagnia Stabile di recitazione. Il conducente dell'altra auto è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Vasto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agnone e di Ortona, i sanitari del 118 e i carabinieri di Vasto.

Molise sotto choc per la morte di Paola Cerimele. Nella sua carriera l'attrice ha recitato in molti film e in decine di spettacoli teatrali. Era anche una apprezzata insegnante di recitazione e dizione. Tra i film che aveva interpretato c'era anche “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, pellicola girata in parte in Molise. E proprio ieri l'attrice aveva reicontrato Castellitto ad Agnone.

“Non ci sono parole per descrivere l’immenso dolore che tutti noi stiamo provando”, commenta il sindaco di Agnone, Daniele Saia, “a Paola va il ringraziamento da parte di tutta l’Amministrazione comunale per aver portato tra le stelle il nome di Agnone, grazie alla sua immensa dote artistica frutto di studio, passione e impegno. Donna caparbia, determinata. Aveva recitato in famosi film diretti da registi come Sergio Castellitto e Giulio Base. Da sempre legata alle sue origini, Paola aveva deciso di investire qui in Molise fondando la Compagnia stabile di recitazione. La sua assenza sarà causa di un boato assordante, di un vuoto incolmabile. A tutti i suoi cari le più sentite condoglianze”.