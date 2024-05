Si schianta in moto contro il guardrail e muore sul colpo, tragedia a Bomba

Un uomo è deceduto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada statale 652 di Fondo Valle Sangro all'altezza di Bomba in direzione mare. A perdere la vita è un 51enne di Archi che si trovava a bordo della sua moto quando per cause da accertare non ha completato la curva e si è schiantato contro il guardrail.

La moto ha proseguito la corsa per altri 50 metri. L'uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto i carabinieri della stazione di Castiglione Messer Marino. Il 51enne potrebbe aver avuto un malore.