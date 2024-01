Schianto mortale tra due auto: un'altra vittima della strada in Abruzzo

Un uomo ha perso la vita oggi, sabato 27 gennaio, dopo uno scontro tra una Fiat Punto e una vecchia Fiat Panda a L'Aquila.

Come ricostruisce l'agenzia LaPresse, nell'impatto frontale, avvenuto nel territorio di Pettino, uno dei conducenti, l'uomo di 77 anni che era alla guida della Panda, è morto sul colpo.

Ferito l'altro automobilista coinvolto: soccorso dall'ambulanza del 118 e ricoverato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e per accertare se l'anziano sia deceduto per le ferite riportate dall'incidente stradale o per un malore.