Schianto auto-moto al centro di Fossacesia: automobilista fugge dopo l'incidente

Grave incidente tra una moto e un'auto in centro a Fossacesia nel pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio.

Nell'impatto, avvenuto tra sulla via per Lanciano a e via delle Croci, la persona bordo della moto è rimasta ferita gravemente ed è stata soccorsa dal 118, intervenuto sul posto assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della compagnia di Ortona.

Dopo il violento scontro, però, il conducente dell'automobile sarebbe fuggito senza prestare soccorso: sono quindi subito scattate le ricerche.

A quanto si apprende l'uomo ferito è un pensionato 70enne di Lanciano, ex calciatore: è stato trasferito in elicottero all'ospedale in codice rosso.