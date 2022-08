Schianto fra due auto: un morto e due feriti sulla Fondovalle Trigno

È di una persona deceduta e di due ferite il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio (25 agosto) sulla Fondovalle Trigno.

Lo schianto mortale, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto tra due veicoli all’altezza del km 44,800 nel territorio di San Giovanni Lipioni, al confine con il Molise. Una persona è deceduta ed altre due sono ferite, una pare in modo grave, trasportata all'ospedale di Vasto.

Il traffico è bloccato lungo la statale 650. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.