Un altro pedone investito sulle strisce in via Asinio Herio

Un altro pedone investito in via Asinio Herio, nel centro di Chieti. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 17 gennaio, quando un uomo sulla cinquantina è stato travolto da un suv mentre attraversava sulle strisce pedonali dal Grande albergo Abruzzo verso via Spaventa.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Chieti. L’automobilista, che proveniva da largo Cavallerizza, ha riferito di non essersi accorto della presenza di una persona sulla strada, probabilmente a causa della forte pioggia che scendeva in quei minuti. Ma l'esatta dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.

La persona investita è stata soccorsa in ambulanza e trasportata al SS. Annunziata per accertamenti: a quanto si apprende non ha mai perso conoscenza, ma aveva difficoltà ad alzarsi.