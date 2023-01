Investiti da un'auto insieme al cane: padre e figlio trasportati in ospedale

Doppio investimento di pedoni in serata a Lanciano. Padre e figlio, 56 e 35 anni, sono stati travolti da un'auto lungo via Per Fossacesia.

L'incidente è avvenuto alle 18.30 circa. I due uomini, insieme a un cane di grossa taglia, stavano attraversando la strada fuori dall'attraversamento pedonale. Stavano cercando di passare da un marciapiede all'altro quando è sopraggiunta una Mini, guidata da un 54enne, che evidentemente non si è accorto della loro presenza.

I pedoni e l'animale hanno sbattuto contro il cofano della vettura e poi sono finiti a terra. Soccorsi da due ambulanze del 118, i due uomini sono stati trasportati nel vicino ospedale Renzetti. L'animale è stato visitato da un veterinario.

La ricostruzione della dinamica è affidata alla polizia municipale, intervenuta con due pattuglie per effettuare i rilievi e regolare il traffico che, a causa dell'incidente, è rimasto bloccato.