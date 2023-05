Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero, morto un uomo

Avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo per schiantarsi contro un albero. Un uomo di 86 anni è morto in queste circostanze nella mattinata di oggi a Lanciano.

L'incidente è avvenuto lungo la strada comunale San Giacomo, nella contrada di Villa Martelli. L'86enne avrebbe perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, una Fiat 600. Il veicolo è finito contro un albero a bordo strada.

Qualche automobilista di passaggio ha lanciato l'allarme intorno alle 10.30 e sul posto sono arrivati un equipaggio del 118 e una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri. Per l'anziano non c'era più niente da fare. Non è escluso che abbia avuto un malore mentre era alla guida, che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo.

La vittima, Donato Paone il suo nome, era di Rocca San Giovanni. La salma e l'auto sono state riconsegnate alla famiglia. Il funerale sarà celebrato domani, 3 maggio, alle ore 17, nella chiesa di San Matteo Apostolo a Rocca San Giovanni.