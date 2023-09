Malore durante il viaggio in autostrada: morto un uomo vicino al casello di Lanciano

Sarebbe stato colpito da un malore mentre si trovava nei pressi del casello autostradale di Lanciano: così un automobilista è morto questo pomeriggio, martedì 12 settembre, lungo la A14.

A perdere la vita un uomo di 72 anni residente a Termoli. A quanto si è appreso l'automobilista stava tornando in Molise ed era in auto con la moglie quando si è sentito male. Avrebbe fatto in tempo ad accostare, ma quando sono arrivati i soccorsi purtroppo per lui non c'era più nulla da fare.

Il dramma si è consumato al km 415, in direzione sud, poco dopo il casello di Lanciano. Sul posto sono giunti il 118 e la polizia stradale di Vasto.

Dopo l’accaduto, intorno alle 19 si è formata una coda di circa un chilometro tra Lanciano e Val di Sangro.