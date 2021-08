Cisterna che trasporta vini si ribalta in A14: code di 12 chilometri

Domenica infernale sulla A14 Bologna-Taranto dove due incidenti – uno in direzione nord e l’altro verso sud - hanno paralizzato il traffico sul tratto Chietino. La situazione è più complicata tra la Val di Sangro e il casello di Francavilla per un incidente che ha coinvolto una cisterna che trasporta vino: il mezzo avrebbe urtato il guardrail al km 401+500, sulla corsia di sorpasso. Non ci sono stai feriti, ma nel tratto si è formata una coda di ben 12 chilometri.

Il traffico scorre sulla sola corsia di marcia. Autostrade per l’Italia informa che è in atto la distribuzione dell'acqua ai veicoli in coda.

In direzione opposta, invece, sono 3 i chilometri di coda formatisi tra Francavilla e Ortona, sempre a causa di un incidente.

Sul posto la polizia stradale.

[in aggiornamento]