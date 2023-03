Due comunità in lutto per Andrea Pellicciotta, morto nel tragico schianto sull'A14

“Non ci sono parole, solo tanto tanto dolore. Non doveva finire così. Mancherai infinitamente Titì”. Così il Treglio calcio saluta Andrea Pellicciotta, morto in seguito a un tragico schianto sull'A14. Il 29enne di Castel Frentano militava nella squadra di 3^ categoria, girone B. Domani la sfida in programma con il Roccascalegna non si disputerà.

Anche il sindaco e l'amministrazione comunale di Treglio si stringono alla comunità di Castel Frentano e alla comunità sportiva del Treglio Calcio per la perdita prematura di Andrea Pellicciotta. “Se ne va un ragazzo meraviglioso. Le più sentite condoglianze alla famiglia Pellicciotta”, dice il sindaco Massimiliano Berghella.

“Oggi è un giorno troppo triste, è venuto a mancare a soli 29 anni il nostro ex calciatore Andrea Titì Pellicciotta – è il messaggio della Virtus Castel Frentano Asd - bomber castellino doc e ragazzo eccezionale, tutta la nostra società si stringe con tanto affetto al dolore di tutti i suoi cari e fa loro le più sentite condoglianze”.

Per la morte di Andrea Pellicciotta esprime cordoglio anche il Comitato Lnd Abruzzo, poiché il giovane era tesserato con il Asd Casoli C5, club partecipante al campionato di serie C2 di calcio a 5: “Il presidente Concezio Memmo, unitamente al consiglio direttivo, al responsabile C5 Salvatore Vittorio, e a tutte le strutture della Lnd Abruzzo, esprime profondo cordoglio per la grave perdita e vicinanza ai familiari, ai cari e a tutti i compagni di squadra, dirigenti e collaboratori del sodalizio gialloblù”.