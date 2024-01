Morto nello schianto in autostrada a Novara, il cordoglio della comunità di Palena

Cordoglio a Palena per la prematura scomparsa di Alfonso Chiaverini, morto a 53 anni nell'incidente stradale di ieri, 4 gennaio, sull'A4 a Novara.

Lo schianto, come riporta NovaraToday, è avvenuto nel tratto tra i caselli di Novara Est e Novara Ovest, in direzione Torino, dove per cause ancora da accertare l'auto guidata dall'abruzzese si è schiantata contro un camion che si trovava in una piazzola di sosta.

Alfonso Chiaverini era originario di Palena, come la sua famiglia, ma risiedeva a Brescia, dove lascia la moglie e due figli. Al nord vivono anche la madre e il fratello dell'uomo. La notizia del tragico incidente ha destato profondo cordoglio nella comunità palenese.

“Il sindaco Claudio D'Emilio, l'amministrazione comunale e la comunità di Palena si uniscono al dolore per l'improvvisa immane tragedia che ha colpito le famiglie Chiaverini e Carozza – è il messaggio sulla pagina ufficiale dell'ente - sono vicini alla moglie Teresa, ai figli Nicola e Lisa, alla mamma Teresa, al fratello Antonio, ed anche al vicesindaco Maria Grazia, ai dipendenti Massimo e Marta e all'ex dipendente Antonio per la perdita del caro Alfonso che ricordano con affetto”.