L'auto si sfrena e cade in acqua: ragazza travolta al porto di Ortona viene salvata da un pescatore [FOTO]

Erano scese dalla Jeep Renegade per una sosta notturna al porto di Ortona, in un'area interdetta alle vetture, quando l'auto sulla quale si muovevano si è sfrenata ed è avvenuto l'impensabile. Sono stati momenti drammatici quelli vissuti nella notte tra sabato e domenica all'interno dell'area portuale di Ortona, dove una ragazza di 32 anni di Lanciano è finita in acqua ed ora è ricoverata in gravi condizioni per i traumi riportati.

Come ricostruito dalla capitaneria di porto di Ortona, intervenuta sul posto unitamente ai vigili del fuoco e ai carabinieri del posto, verso le 3 di notte le due ragazze si trovavano fuori dall’abitacolo in ambito portuale, nei pressi di uno scivolo destinato alla messa in acqua delle imbarcazioni medio piccole, quando la vettura improvvisamente si è sfrenata. D’istinto, la 32enne si è posizionata di fronte quasi a voler scongiurare la sciagura, ma il mezzo è finito in acqua trascinandosi la giovane sotto gli occhi dell’amica disperata, che non poteva nemmeno chiamare i soccorsi poiché i telefoni di entrambe erano rimasti all’interno della vettura.



Provvidenziale è stata la presenza di un pescatore, che si trovava a poca distanza, il quale si è tuffato per salvare la giovane in difficoltà, riportandola a galla per poi chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la ragazza è stata trasportata dal 118 in ambulanza all’ospedale di Pescara dove è finita in Rianimazione per via delle lesioni e fratture riportate.

Ieri all'alba la Jeep Renegade è stata recuperata al porto di Ortona dai vigili del fuoco del locale distaccamento.