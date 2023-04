Auto danneggiate nel parcheggio all'ingresso dell'A14 a Francavilla al Mare, si cerca il responsabile

Due auto sono state trovate con danni alla carrozzeria e spostate rispetto alla posizione in cui erano state posteggiate. È successo il giorno di Pasqua nel piccolo parcheggio all’ingresso del casello autostradale di Francavilla al Mare.

A denunciare l'accaduto sui social è una donna, che in queste condizioni ha ritrovato la macchina del figlio, una Ford berlina, e un'altra vettura, una Opel Mokka nuova.

“Ammaccate e, per la potenza dell’urto, addirittura spostate di oltre un metro – racconta la donna sui social, chiedendo aiuto agli utenti del gruppo fb 'Francavilla al Mare è tua' per trovare il responsabile - Probabilmente si è trattato di un grosso veicolo, forse un Ducato bianco, almeno vedendo i pezzi di un fanale rotto rinvenuti per terra. Se qualcuno ha magari visto qualcosa che possa aiutarci a fare una denuncia, potrebbe impedire il ripetersi di quanto accaduto oppure che accada anche qualcosa di peggio”, è l'appello della donna.

I carabinieri sono intervenuti e hanno avviato le indagini per risalire al responsabile. A tal fine saranno acquisite le immagini delle telecamere poste su un lampione.