Perde il controllo dell'auto e finisce contro un muro a Francavilla, ferita donna di Ortona

Brutto incidente stradale a Francavilla al Mare, nella zona del Foro, nel tardo pomeriggio odierno, lunedì 24 agosto.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19:30 in contrada Foro non distante dalla rotatoria della tangenziale.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, una donna ha perso il controllo del suo veicolo, una Fiat 600, finendo prima contro u muro e poi al centro della carreggiata stradale.

La conducente, una 51enne residente a Ortona, è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Chieti e accompagnata all'ospedale Santissima Annunziata dai soccorritori del 118. Non dovrebbe essere rimasta ferita in maniera grave.

Sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati sia di eseguire i rilievi utili alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro che per regolare il traffico.

foto di repertorio