Anziano investito al Lido Riccio di Ortona: è in gravi condizioni

Lunghe code e rallentamenti nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 14 luglio, al Lido Riccio di Ortona dove un pedone è stato investito.

L'incidente è avvenuto in viale Europa, sulla statale 16 e a quanto pare l'anziano è stato portato in ambulanza in gravi condizioni e trasportato in ospedale.

Sul posto la polizia locale che ha eseguito i rilievi.