Incendio a Frisa: va a fuoco la veranda di un'abitazione

Incendio in abitazione questa mattina a Frisa. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanciano è intervenuta per domare il rogo scoppiato nella veranda di un appartamento in piazza Principessa di Piemonte, nella frazione di Guastameroli.

Erano le 11.10 circa quando dall'abitazione, in pieno centro, si sono sprigionate le fiamme accompagnate dal fumo nero. L'incendio, come accertato, ha danneggiato elettrodomestici e suppellettili presenti nella veranda, mentre il fumo si è propagato anche in alcune stanze dell'abitazione.

Non si registrano danni a persone in quanto l'appartamento in quel momento era vuoto. A scatenare il rogo, presumibilmente, sono state cause di natura elettrica. L'abitazione è stata dichiarata parzialmente inagibile.