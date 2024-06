Incendio in una fabbrica alla periferia di Guardiagrele, otto mezzi dei vigili del fuoco impegnati dall'alba

Diversi mezzi dei vigili del fuoco sono impegnati dall'alba di questa mattina per un incendio divampato in una fabbrica di Guardiagrele, in località Melone.

L'allarme è scattato poco dopo le 5. Secondo quanto si è appreso finora, al momento, sono impegnati 8 mezzi, con squadre provenienti dal comando provinciale di Chieti e dai distaccamenti di Casoli e Ortona.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Ricevi le notizie di ChietiToday su Whatsapp