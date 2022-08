Vasto incendio tra Castiglione Messer Marino e Schiavi d'Abruzzo: in azione tre canadair e due elicotteri

Una vasta area è andata in fiamme in località Casone, al confine tra Castiglione Messer Marino e Schiavi d'Abruzzo. L'incendio è divampato nella serata di ieri, 22 agosto, lungo la strada provinciale 198, che è stata temporaneamente chiusa al traffico per motivi di sicurezza.

Sul posto in azione squadre dei vigili del fuoco di Chieti e di Vasto e volontari della Protezione civile che hanno lavorato durante tutta la notte, mentre da questa mattina stanno operando tre Canadair, un Erikson e un elicottero della Protezione civile che si rifornisco nel lago di Bomba.

Il rogo, che ha interessato decine di ettari di vegetazione, potrebbe essere di natura dolosa.

Sul posto da questa notte si trovano, attivati dalla Soup Abruzzo, i volontari Aib della federata Valtrigno sezione di Castiglione Messere Marino, che hanno provvetuto alla distribuzione di pasti a tutti gli operatori impegnati da stanotte sull'esteso fronte del fuoco.