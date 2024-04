Incendio in una casa di studenti a Chieti Scalo: l'abitazione è stata evacuata

Un principio d'incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi 6 aprile all'interno di un' abitazione locata a studenti in viale Benedetto Croce a Chieti Scalo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di via Masci. Le fiamme sono divampate presumibilmente per cause di natura elettrica.

Non si sono registrati danni a persone ma l'abitazione è stata temporaneamente interdetta per danneggiamento impianti elettrici.