Caccia agli incendiari dell'estate: l'anno scorso 16 piromani denunciati

È partita lo scorso 8 luglio la campagna Aib (anti incendio boschivo): i carabinieri forestali in servizio in Abruzzo e Molise hanno dato il via a servizi straordinari di prevenzione e repressione degli incendi boschivi tramite il potenziamento del servizio di monitoraggio ambientale e l’impiego di militari specializzati.

Ogni anno purtroppo in questo periodo decine di migliaia di ettari di bosco bruciano a causa di incendi sovente dovuti a incuria o disattenzione e talvolta dolosi, con conseguenze gravissime.

Nel 2023 sul territorio locale 16 piromani/incendiari sono stati denunciati e sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 73mila euro.

I carabinieri forestali sono impegnati in campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini e far conoscere divieti e limitazioni da osservare nonché norme di buon comportamento da tenere sia nei boschi, sia nella applicazione delle corrette pratiche agrosilvopastorali: non accendere fuochi nel bosco, non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi, non parcheggiare l’auto su terreni a contatto con l’erba secca e non bruciare residui agricoli.

I carabinieri forestali ricordano che chi appicca un incendio boschivo rischia una pena che va dasei a dieci annidi reclusione per l’ipotesi dolosa(incendio causato intenzionalmente) e da due a cinque anni se cagionato per colpa (incendio causato per negligenza o disattenzione); il codice dell'ambiente prevede che attività di raggruppamento e abbruciamento di stoppie, paglia e altri residui agricoli deve avvenirein piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steriper ettaro e che questa pratica agricola va evitata nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi ovvero dal 15 giugno al 15 ottobre 2024 per la regione Abruzzo e dal 17 giugno al 30 settembre 2024 per la regione Molise; di prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel periodo di massima pericolosità in quanto spesso l’uomo cagiona incendi nei quali il fuoco diventa incontrollabile senza intenzione, come, ad esempio, per voler ripulire un’area limitata per fare spazio a coltivazione o a bestiame.

Se si avvista un incendio telefonare al numero unico 112 o al numero di emergenza ambientale 1515.