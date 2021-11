La Honda vince una causa milionaria contro l'ex vice presidente: chiesto maxi risarcimento da 6 milioni di euro

La Honda Italia ha vinto in primo grado una causa milionaria contro il suo ex vice presidente nazionale Silvio Di Lorenzo, già direttore della fabbrica di Atessa, e altre quattro ditte.

Come riporta Adnkronos, il tribunale delle imprese dell'Aquila ha emesso una sentenza di condanna al risarcimento danni per un importo superiore a 6,25 milioni di euro a favore della società italiana del colosso nipponico che ad Atessa gestisce il più grande stabilimento industriale di Honda in Europa.

L'azione giudiziaria di risarcimento danni è stata avviata da Honda Italia Industriale nel 2014 nei confronti del suo ex dirigente per servizi commissionati durante il periodo in cui lo stesso era amministratore, avendoli ritenuti fonte di danni ingenti.

Di Lorenzo, assieme ad altri imputati, è coinvolto, per gli stessi fatti, anche in un processo penale, accusato di maxi truffa, stimata in oltre 10 milioni di euro, nei confronti del colosso nipponico.

Nell'accusa della Procura di Lanciano si parla di rete affaristica di famiglia, amicizie e interessi personali oltre che di ingiustificate e gravi perdite da parte del colosso motoristico, dal 2007 al 2012.