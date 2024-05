Giuseppe Tocco scomparso da Chieti Scalo: ricerche a Penne dove il 79enne è stato avvistato

Ore di apprensione a Chieti Scalo per la scomparsa di Giuseppe Tocco, un uomo di 79 anni residente in via L'Aquila e avvistato a Penne dove i familiari lo stanno cercando dal pomeriggio di oggi, lunedì 6 marzo.

L'uomo, riferisce ilPescara, è scomparso questa mattina. È malato di parkinson e, pur non avendo la patente, si sarebbe allontanato da casa a bordo di una Lancia Ypsilon Elefantino targata BS 599EF. Il telefono risulta spento, ma sarebbe stato geolocalizzato proprio nella piazza di Penne dove, a quanto pare, diverse persone lo hanno visto.

Tocco al momento dell'allontamnamento indossava pantaloni scuri, camicia di flanella chiara e pantofole scure. Il numero da chiamare nel caso venga avvistato è 3290418221.

