Due giovani picchiati con calci e pugni davanti ai locali dello Scalo da altri 4, uno identificato dalla polizia

Nuovo episodio di violenza nella zona dei locali di Chieti Scalo con due ragazzi di 22 e 24 anni di nazionalità argentina e venezuelana che sono stati aggrediti con calci e pugni da altri 4 giovani di nazionalità marocchina.

Il fatto è avvenuto l'altra notte in viale Benedetto Croce e sul caso sono in corso gli accertamenti da parte della polizia.

Uno degli aggressori sarebbe stato identificato.

Tra le vittime, ad avere la peggio, è stato il 22enne che ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso. Le ferite riportate hanno infatti necessitato di alcuni punti di sutura. A scatenare la violenza, come quasi sempre accade, sarebbero stati futili motivi: il 22enne, che era insieme al 24enne e a un'amica, si è avvicinato a una ragazza dopo averla vista discutere in maniera molto animata per chiederle se fosse tutto a posto. Ma il giovane del Marocco non prende bene questa iniziativa e lo picchia con calci e pugni facendolo cadere. A sedare gli animi ci pensano alcuni vigilantes dei locali. L'aggredito con gli amici si allontana facendo ritorno alla sua automobile ma l'altro contendente lo raggiunge in compagnia di 3 amici e lo malmena di nuovo dopo averlo trascinato fuori dalla vettura. L'amico venezuelano prova ad aiutarlo ma anche lui viene colpito con un paio di pugni. L'aggressione si placa solo quando in zona transita una volante della polizia e tutti si allontanano frettolosamente ma uno degli aggressori viene individuato.