Giovane madre muore a 39 anni: parte una raccolta fondi per il figlio

Una malattia ha portato via pochi prima del suo 40esimo compleanno Teresa Massari, giovane mamma di Chieti. Si è spenta alcuni giorni fa, dopo aver combattuto contro una malattia scoperta di recente e che purtroppo non le ha lasciato scampo. Lascia un bambino di 11 anni: a lui è dedicata la raccolta lanciata sulla piattaforma gofund.me dalla cognata.

"Teresa scopre il 7 aprile 2024 di avere una rara forma di cancro al colon con metastasi al fegato allo stadio terminale - racconta Valentina - ma non si da per vinta, tenta di combattere con le unghie e con i denti per guadagnare anche pochi anni per permettere al bambino di crescere ancora un po', purtroppo però, la malattia estremamente aggressiva la ridurrà in pochissime settimane dalla diagnosi a passare le sue giornate a letto. Lo scorso 7 giugno stremata dalla malattia Teresa lascia per sempre il suo bambino e i suoi cari. Ho deciso quindi di raccogliere fondi per aiutare la sua famiglia a crescere Francesco, un piccolo gesto che non potrà mai ridare al bambino sua madre ma che contribuirà a rendere le sue giornate un po meno dure".

Nata in Puglia e residente a Chieti con la sua famiglia, Teresa era una mamma solare e piena di gioia. Se ne è andata 12 giorni fa, mentre era ricoverata al SS. Annunziata.

Di seguito il link collegarsi alla piattaforma gofund.me per le donazioni: clicca qui