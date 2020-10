Sconcerto in città: muore a 52 anni Gianni Robuffo, autista teatino

Sconcerto, rabbia e dolore per la scomparsa improvvisa di Gianni Robuffo, autista di Chieti della Panoramica, molto noto in città per via del suo impiego. È stato trovato senza vita ieri, nel rione Filippone un gesto volontario che ha sconvolto un'intera città dove la notizia si è cominciata a diffondere ieri sera.

Robuffo aveva 52 anni.

Lascia il padre Alfredo, la compagna Daniela, il fratello Marco, il nipote.

L'ultimo saluto domani, domenica 4 ottobre, alle 9,30 nella chiesa del Sacro Cuore.