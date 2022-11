Futsal in lutto per la scomparsa di Francesco "Master" De Virgiliis

Sant'Eusanio ha dato l'ultimo saluto a Francesco De Virgiliis, 'Franchino Master' com'era più conosciuto, pioniere del calcio a 5, che si è spento a 84 anni. Oggi la squadra dell'Asd Sant'Eusanio calcio a 5, che ha portato alla vittoria del campionato di serie D, gli dedicherà la partita in casa contro Gianima Soccer in programma alle 18 nella palestra comunale.

Franchino Master è stato un insegnante di calcio, di 'fubball' come diceva lui, un'istituzione del calcio a 5. “Prima calciatore, poi giocatore-allenatore, quindi dirigente, pioniere del calcio a 5, presidente, allenatore e tutto fare per oltre mezzo secolo nel mondo del pallone”, è il ricordo dell'Asd Sant'Eusanio, “il tuo ricordo satà sempre vivo e riempirà il cuore di quelle generazioni di ragazzi e di ragazze di Sant'Eusanio, e non solo, a cui hai insegnato e regalato qualcosa di unico”.

Sempre a servizio dei giovani di Sant'Eusanio e sempre avanti con le sue idee e innovazioni.

“Figlio della terra di Sant' Eusanio del Sangro, amico di tutti, filantropo, grande sportivo”, lo ricorda il sindaco Raffaele Verratti, “ai famigliari tutti, afflitti dal dolore per la dipartita dell'amato, va il mio contrito cordoglio. "Master" tutta Sant'Eusanio del Sangro ti piange...certo sei andato via, ma in realtà non ti abbiamo perduto”.

Ad onorare il ricordo di Master anche gli 'avversari' di un tempo. “Negli anni passati, quando questa società giocava con i colori di Wolves Chieti Calcio a 5, trovava nella squadra del presidente De Virgiliis un avversario ostico, difficile da battere per le qualità tecniche e per lo spirito mai domo dei suoi giocatori", è il messaggio del presidente della Teate Five futsal club, Pierluigi Fbr Impicciatore, “tutte peculiarità che riflettevano l'indole combattiva e solare del presidente De Virgiliis. Con la sua scomparsa l'intero movimento calcettistico abruzzese perde sia un autentico difensore dei più alti valori sportivi, sia una persona generosa capace di rendere il Comune di Sant'Eusanio del Sangro un centro importante per il futsal regionale. Buon viaggio, Master... riposa in pace, caro Presidente!".

Francesco De Virgiliis, che di recente ha perso la moglie Gigliola, lascia i figli Lucilla, Guido, Valdo e Simone. Le esequie sono state celebrate sabato nella chiesa parrocchiale di Maria SS Assunta.