Ruba tablet per bambini e coprivolante per auto: denunciata una giovane

Ha cercato di portare via dagli scaffali del supermercato due tablet per bambini, un coprivolante e altri giocattoli, per il valore complessivo di 368 euro. Ma la ladra, una giovane di nazionalità romena, già nota alle forze dell'ordine, è stata scoperta e denunciata.

È accaduto nel pomeriggio di ieri (domenica 1° novembre) nel supermercato Ipercoop del centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino.

La giovane ha tagliato con una tronchese i dispositivi antitaccheggio e ha rimosso la refurtiva dalle confezioni, che ha gettato sotto uno scaffale, nasconendo in borsa tutti gli oggetti rubati.

Dopodiché, ha cercato di allontanarsi tramite l'uscita dedicata ai clienti che non hanno effettuato acquisti. La giovane, però, è stata scoperta dalla guardia giurata Coopservice, che l'ha fermata in galleria e ha chiamato i carabinieri di Sambuceto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il pomeriggio della giovane è finito così con una denuncia per furto.