Rubato il pulmino di Chieti Solidale per il trasporto dei disabili: il mezzo è stato subito ritrovato

Gravissimo furto, la scorsa notte, nell'autoparco comunale. I ladri hanno portato via un pulmino usato da Chieti Solidale per il trasporto giornaliero di pazienti disabili, in ottemperanza al Progetto Mobilità Garantita.

La polizia di Stato si è attivata immediatamente e ha ritrovato il mezzo questa mattina, parcheggiato in zona Pietragrossa.

“Non appena il mezzo è stato ritrovato abbiamo portato subito tutta la documentazione in questura perché venisse dissequestrato – spiega il sindaco Diego Ferrara - Grazie alla sollecitudine anche dell'assessora alla pubblica istruzione Teresa Giammarino e della presidente della società Chieti Solidale Sonia Spinozzi, ci siamo adoperati per accelerare i tempi del dissequestro, in modo che una volta sanificato a dovere il mezzo possa tornare operativo già da lunedì".

"Ci auguriamo - aggiunge - che vengano individuati al più presto i responsabili di quello che è un gesto bruttissimo, non solo nei confronti della pubblica proprietà, il pulmino è un bene comune, quanto verso la cittadinanza, soprattutto quella più svantaggiata e vulnerabile, che attraverso questo mezzo può vedere concretizzato il suo diritto a muoversi sul territorio”.