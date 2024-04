Rubati pneumatici e cerchioni da un'auto: dopo Francavilla, colpita anche Lanciano

Amara sopresa per il proprietario di un'auto posteggiata in piazza Achille Cuonzo, nel quartiere Cappuccini a Lanciano. Dopo averla parcheggiata nel piazzale la scorsa notte, questa mattina, 20 aprile, l'uomo l'ha ritrovata priva di tutte e quattro le ruote.

I ladri hanno portato via pneumatici e cerchioni, lasciando al loro posto quattro pezzi di legno. La vettura presa di mira è una Mercedes station wagon, marchio che sembra ricorrere in questo genere di furti. Il fenomeno in questo periodo è molto frequente a Francavilla al Mare, dove si registrano numerosi episodi segnalati sui social e alle forze dell'ordine.

A Lanciano si tratta di uno dei primi casi, circa un mese fa sorte analoga era toccata, sempre a una Mercedes, in un'altra zona della città. Il furto della scorsa notte è stato segnalato alle forze dell'ordine e questa mattina ci sono stati sopralluoghi sia della polizia che dei carabinieri, i quali si occupano delle indagini.