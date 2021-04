Cerca di portare via bistecche e braciole senza pagare: denunciato ladro buongustaio

Braciole, fettine, bistecche: il buongustaio non aveva tralasciato nulla per un barbecue coi fiocchi. Ma aveva deciso di fare la spesa senza passare dalle casse.

Ieri pomeriggio, intorno alle 17, il giovane è stato individuato dalla guardia giurata della vigilanza Coopservice nel supermercato del centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino.

Si è scoperto che aveva tentato di portare via carne per un valore di 97 euro e che aveva già il foglio di via da San Giovanni Teatino.

Subito sono stati allertati i carabinieri di Sambuceto, che hanno denunciato il giovane.