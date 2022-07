Furto di auto a Vasto marina: la polizia la ritrova in Puglia

Furto di auto nella notte a Vasto marina, l'indomani la polizia ritrova il veicolo in Puglia. Disavventura a lieto fine per un automobilista domiciliato in città per motivi di lavoro.

La notte tra martedì e mercoledì la sua auto, un’Alfa Romeo Stelvio, è stata rubata in via Donizetti, a Vasto marina. Il proprietario, vittima del furto, ha presentato subito denuncia negli uffici del commissariato di Vasto.

Immediatamente i dipendenti del commissariato hanno attivato le operazioni di ricerca, che hanno avuto come risultato nella stessa tarda mattinata, il ritrovamento dell’auto a San Severo, in provincia di Foggia, ad opera della polizia di Stato.