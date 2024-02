Rompe il finestrino dell'auto e ruba 400 euro di vestiti appena comprati: denunciato un giovane

Avrebbe sfondato il finestrino di un'auto parcheggiata per portare via le buste dello shopping appena fatto dal proprietario. Per questo un giovane di 26 anni, residente fuori Abruzzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per furto aggravato.

I fatti risalgono a sabato, quando gli agenti della polizia di Stato hanno condotto un servizio finalizzato alla repressione dei reati contro il patrimonio, nella zona commerciale di Chieti Scalo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, un 20enne teatino, dopo aver acquistato alcuni capi di abbigliamento del valore di circa 400 euro in un noto centro commerciale cittadino, si è recato a pranzo in un locale di Chieti Scalo, lasciando la merce all’interno della propria auto.

Una volta tornato alla macchina, si è accorto che il vetro del finestrino era stato rotto e qualcuno si era impossessato degli acquisti appena fatti. Così, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine e gli agenti della squadra volante della questura di Chieti, con un equipaggio della squadra mobile, con le descrizioni dell’autovettura utilizzata dal ladro e delle sue caratteristiche fisiche, sono riusciti a rintracciarlo a Sambuceto.

Immediatamente è scattata la perquisizione, che ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva, che è stata restituita alla parte offesa. Il giovane è stato denunciato per furto aggravato.