Nuovi furti nelle contrade di Lanciano: ladri in tre abitazioni a Torre Sansone

I ladri sono tornati a colpire a Lanciano. A dieci giorni dall'ultima ondata di colpi, che aveva interessato la contrada di Marcianese, giovedì pomeriggio, 15 febbraio, i topi d'appartamento sono stati segnalati in azione a Torre Sansone.

Tre sarebbero i furti messi a segno, tutti di lieve entità. La fascia oraria in cui i banditi agiscono è sempre la stessa, tra le 18 e le 20. Riescono ad entrare nelle abitazioni forzando gli infissi e approfittando della momentanea assenza dei proprietari.

Dopo aver rovistato nelle camere da letto, fuggono con monili d'oro e denaro contante. In un appartamento, in particolare, è stata rubata una somma di 300 euro. Quindi si danno alla fuga per le campagne.

A Torre Sansone sarebbero state avvistati due soggetti, vestiti di scuro e con i volti nascosti da berretti o cappucci, che sono fuggiti attraverso un vigneto. Sui furti indagano polizia e carabinieri, che in questi giorni hanno rafforzato i servizi di pattugliamento sul territorio.