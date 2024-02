Trentasei furti o tentati in case isolate e casolari (anche in Abruzzo) con bottino da 200mila euro: 7 arresti

Sono in totale sette le persone arrestate dai carabinieri delle Compagnie di Osimo e Frascati perché accusate di aver messo a segno furti in abitazione in tutta l'Italia centrale, Abruzzo compreso.

Come riporta ViterboToday, i malviventi si erano organizzati in due distinte "batterie".

E i colpi erano preparati con grande abilità e pianificati nei minimi particolari con l'utilizzo di sopralluoghi e ricognizioni che permettevano di individuare sia la zona che le abitazioni da "alleggerire".

Il lavoro investigativo portato avanti dai militari dell'Arma ha però permesso di stanarli. E, a conclusione dell'operazione "Sorgente", è arrivata l'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. A emetterlai il gip del tribunale di Ancona, a carico di sette indagati, ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata ai furti in abitazione.

Furti in tutta l'Italia centrale

Le indagini, coordinate dalla procura di Ancona, hanno avuto inizio nel mese di ottobre 2022 dopo due furti in abitazione messi a segno a Sirolo, in provincia di Ancona. Si è così scoperta una vera e propria banda composta da cinque uomini e due donne (tre dei quali cittadini croati) a cui sarebbero attribuibili ben 36 furti, consumati o tentati, in tutta l'Italia centrale (Lazio, Abruzzo, Campania, Marche, Molise, Emilia Romagna, Toscana e Umbria) fino a marzo 2023, per un bottino complessivo il cui valore si aggira intorno ai 200mila euro.

Come erano organizzati e come entravano in azione

Gli accertamenti hanno evidenziato come gli indagati, che avevano come base operativa l'hinterland romano, si fossero organizzati in due distinte batterie. Gli spostamenti venivano effettuati con veicoli intestati in maniera fittizia a terze persone estranee ai fatti e, una volta raggiunte le località prescelte, individuavano abitazioni o casolari da colpire, prediligendo quelli ubicati in aree isolate o periferiche. Secondo le ricostruzioni, dopo un breve sopralluogo volto a escludere la presenza di persone all'interno delle case, gli indagati si introducevano durante il giorno nelle abitazioni, forzando gli infissi, e in pochi minuti riuscivano a impossessarsi di beni e denaro delle vittime. In diverse occasioni sono anche riusciti ad asportare le casseforti, alcune delle quali successivamente abbandonate e ritrovate dai carabinieri.

Gli arresti

Quattro degli arrestati sono stati raggiunti nelle rispettive abitazioni e portati a Rebibbia e Regina Coeli, mentre la notifica del provvedimento a carico degli altri tre indagati è avvenuta in carcere, dov'erano già detenuti per altra causa. Le ordinanze di custodia cautelare sono state notificate tra la Capitale e Zagarolo e Velletri, in provincia di Roma.